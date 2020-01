IN AULA

PADOVA Il processo Tailor-Made, il market della false fatture, ieri ha subito un importante stop. I giudici del Tribunale collegiale, presieduto da Nicoletta De Nardus, hanno deciso di restituire parte degli atti al pubblico ministero Emma Ferrero, titolare delle indagini. Il magistrato dovrà infatti riformulare i capi d'imputazione per 66 dei 107 imputati nel maxi processo. In sostanza hanno rilevato la indeterminatezza dei capi d'imputazione. I principali imputati, tra cui alcuni veneziani, sono stati accusate a vario titolo di associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al riciclaggio, all'autoriciclaggio, all'omessa dichiarazione dei redditi e all'emissione di fatture false collegate ad operazioni inesistenti. Nella sede di via Savelli 120 l'organizzazione, secondo l'accusa, riceveva gli imprenditori a caccia di soluzioni cucite su misura per evadere le imposte. La mente delle frodi spiegava ai clienti come si poteva aggirare il fisco. Il boss e i soci gestivano una trentina di società fittizie: scatole vuote che avevano il compito di emettere fatture per operazioni inesistenti, con l'unico obiettivo di coprire acquisti e vendite in nero di consistenti stock di merce di ogni tipologia, dal tessile all'acciaio, dal materiale plastico alla cartotecnica. Assunto l'incarico, la banda, ancora secondo l'accusa, si occupava di tutto anche del trasporto della merce. I beni acquistati in nero venivano fatti transitare attraverso le missing trader, cioè società fantasma riconducibili alla banda su cui caricare i debiti tributari. Una volta ricevuta la merce dalla società cartiera, l'impresa la rivendeva nuovamente in nero ad un'altra scatola vuota con sede all'estero. Dai conti correnti esteri intestati alle Srl spazzatura le segretarie provvedevano a far rientrare in Italia, in auto con doppio fondo, pacchi di denaro in contanti, da consegnare al cliente, al netto della provvigione destinata all'organizzazione, pari al dieci per cento dell'evaso. Ora la Procura ha presentato il conto sia agli amministratori delle società cartiere che al centinaio di imprenditori concorrenti nelle frodi fiscali, evidenziando una lunghissima serie di reati fiscali, dal 2011 al 2015. La Guardia di finanza di Mirano ha ricostruito nel dettaglio un giro d'affari superiore ai 200 milioni di euro, con un'evasione Iva che ha superato i 50 milioni. La svolta all'indagine è avvenuta con il blitz del 10 dicembre 2015 quando le Fiamme gialle hanno dato esecuzione a venti misure cautelari, di cui nove in carcere, sequestrando beni destinati alla confisca per un valore di 35 milioni di euro, oltre a mezzo milione di euro in banconote, parte dei quali nascosti in pacchetti sottovuoto nella sede della banda, in via Savelli.

M.A.

