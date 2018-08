Giovedì 30 pulizie straordinarie di AcegasApsAmga alla Sacra Famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pulizie di fondo alla Sacra Famiglia. Giovedì prossimo arriverà in zona la seconda tappa di Pulizie Straordinarie, il programma lanciato da amministrazione comunale e da AcegasApsAmga con l'obiettivo di restituire ai cittadini la strada in cui si abita o si lavora come fosse nuova, a seguito di un intervento di pulizia estremamente approfondita. In sole 6 ore, dalle 5 del mattino e indicativamente fino alle 11, verranno ripulite via Ivrea, via Torino, via Livorno, via Palermo, via Savona e piazzale Firenze. In particolare, prima di procedere...