CONTROLLI

CAMPOSAMPIERO Pioggia di sanzioni nel Camposampierese elevate dai carabinieri della Compagnia di Cittadella. Negli ultimi giorni almeno 20 giovani sono stati scoperti dai militari dell'Arma in comportamenti che violavano le restrizioni imposte dal Governo per scongiurare ulteriori contagi da Covid-19. Gli interventi delle forze dell'ordine sono avvenuti, oltre che a Camposampiero, anche a Campodarsego, Piombino Dese e Santa Giustina in Colle. I venti multati hanno un'età compresa tra i 16 e i 25 anni. Sono stati trovati quasi tutti nelle vicinanze dei bar, a bere nei parcheggi, in gruppo dopo le 18. Altri bivaccavano nelle vicinanze dello scalo ferroviario di Camposampiero senza mascherina. Alla vista del personale in divisa i vari gruppetti hanno cercato di disperdersi, ma i carabinieri sono comunque riusciti a bloccarli e per tutti è scattata una multa di 400 euro. Di fronte alle domande dei militari che chiedevano spiegazioni su quei comportamenti comunque vietati e pericolosi per la salute, i ragazzi hanno accampato le scuse più assurde, riferendo di non essere a conoscenza delle norme, di aver preso un bicchiere di vino al bar prima delle 18, ma anche di aver dimenticato la mascherina chirurgica a casa. Parziali giustificazioni che non hanno evitato loro il verbale. E' giusto sottolineare che i carabinieri della Compagnia di Cittadella, sotto la supervisione del Comando provinciale, hanno effettuato attività informativa sulle regole da seguire anche nei confronti dei più giovani. Già dalla settimana prossima, con il Veneto identificato come arancione, verranno effettuati accertamenti costanti all'esterno dei locali che effettuano servizio per asporto, al fine di scongiurare situazioni di assembramento. A fronte di ragazzi e compagnie di amici che ancora oggi non percepiscono il livello di rischio in relazione all'emergenza Coronavirus, i proprietari dei pubblici esercizi da tempo stanno adottando misure ferree per fare rispettare i regolamenti governativi, così da non incorrere in sanzioni e relative giornate di chiusura e soprattutto per tutelare la salute della clientela. Oltre al servizio di controllo delle aree in prossimità di bar, prosegue senza sosta anche il monitoraggio delle strade del Camposampierese soprattutto dopo le 22. Finora chi è stato identificato in strada durante il coprifuoco ha mostrato regolare autocertificazione e ha fornito valide giustificazioni.

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA