LO SCENARIO

PADOVA Lo scenario del 2019 è preoccupante. E, considerato che si riferisce a dati del periodo pre Covid, quando la situazione economica era critica ma non ancora drammatica, è facile dedurre che possa essere molto più grave ora, visto che numerose attività non hanno riaperto i battenti dopo la quarantena. Lo scorso anno, infatti, diecimila donne e altrettanti giovani, quindi una popolazione complessiva di almeno 20mila dipendenti, ha perso il lavoro. Lo si evince dalle denunce dei redditi elaborate in questa prima fase dall'Ufficio fiscale del Caaf Cgil di via Longhin, ai cui sportelli è stata inoltrata poco più della metà delle denunce totali: ebbene, da questa tranche iniziale risulta che le donne che passano a carico del marito sono 987 in più rispetto all'anno precedente, mentre i figli che finiscono invece a carico dei genitori, sempre rispetto al 2018, sono 1.004 in più. Per avere il quadro complessivo, però, queste somme vanno poi moltiplicate per 2, visto che siamo appunto a metà campagna (c'è tempo fino al 30 settembre per inoltrare le denunce), e poi ancora per 5, considerato che alla Cgil afferisce il 20%, cioè 59.868 delle 232.525 totali, del monte complessivo delle dichiarazioni dei redditi dei padovani.

IL RAFFRONTO

I 730 presi in considerazione finora sono esattamente 35mila 792 (il 60%), mentre ne restano da considerare altri 24mila 076 (il 40%). La percentuale dei lavoratori che nel 2019 avevano i figli a carico era del 44,54, mentre nel 2020 è del 52,80%.

Analizzando invece le cifre inerenti i coniugi, le donne che passano in carico ai mariti sono il 28,2%, mentre nel 2019 risultavano il 24,72%; pure i maschi, stavolta a carico delle mogli, salgono, pur rimanendo comunque in numero esiguo: dal 2,36 al 2,60%.

I CONTEGGI

A illustrarle ieri mattina i dati è stata Lisa Contegiacomo, amministratore delegato del Caaf di via Longhin. «In questo momento - ha spiegato -, anche se siamo partiti un mese dopo a causa della pandemia, abbiamo avuto il 60% delle denunce. Subito è saltata all'occhio la riduzione dei rimborsi:il credito medio attualmente è di 900 euro, mentre lo scorso anno era di circa 2mila, con la media reddituale che si alza, a fronte appunto dei rimborsi che scendono. Ci sono stati tanti coniugi, prevalentemente mogli (il 4,5%), ma anche figli (l'8%), tornati carico rispettivamente di coniugi e genitori, facendo diminuire appunto i rimborsi per questi ultimi. Ciò significa che la crisi economica ha penalizzato in modo particolare queste due tipologie di dipendenti».

LE SPESE

Ma che cosa portano in detrazione i padovani? Lo scorso anno sono aumentate le spese medico-sanitarie, che sono passate da 1.100 euro del 2018 a 1.250 nel 2019 per i pensionati, e da 1.000 a 1.100 per i lavoratori. «E' chiaro - aggiunge Lisa Contegiacomo - che è aumentato del 10% l'esborso per questa voce, sia perché sono saliti i costi, sia in quanto molti utenti, soprattutto quelli non più giovani, per avere esami e prestazioni più rapide, devono far ricorso alle strutture private. Lo stesso trend, peraltro, si era manifestato anche elaborando le denunce dei redditi del 2018, che si riferivano alle spese sostenute nel 2017». Sempre per quanto riguarda la ripartizione degli oneri, la voce più significativa riguarda il recupero edilizio, che viene chiesta dal 27,3% dei pensionati, e dal 17,5% dei lavoratori. Il costo per le polizze assicurative risulta detratto dal 12,3% dei lavoratori e dal 7,4% dei pensionati. A proposito di rimborsi, chi presenta la denuncia oggi, potrà percepirli entro luglio, e così via con il recupero dei soldi il mese successivo per chi è in attività, ed entro 60 giorni per i pensionati.

LE PREVISIONI

Il quadro che potrà delinearsi il prossimo anno, che terrà conto delle conseguenze pesantissime sull'economia causate dall'emergenza-Coronavirus, è ora a tinte fosche. «Non è difficile ipotizzare - conclude l'amministratore delegato del Caaf Cgil - che nel 2021 i dati saranno ancora peggiori, con un incremento dei contratti a tempo determinato che non verranno rinnovati. Ci saranno, quindi, altri figli e altre donne che torneranno a carico di genitori e coniugi. E purtroppo questi disoccupati non saranno neanche in cassa integrazione e non cercheranno neppure un nuovo impiego».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

