LA SCOMMESSAPADOVA «Un anno difficile il 2021 con molte incertezze a causa della pandemia: io cerco comunque di realizzare il mio sogno partendo da una piccola realtà con una scelta di carne e pesce selezionata dalle aziende locali». A parlare così è Christian Rossato, 30 anni, di Piove di Sacco, che il prossimo 2 aprile avvia il nuovo ristorante Bontà Nascoste, a Ponte di Brenta, in via Ceron, nelle immediate vicinanze del centro della...