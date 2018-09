Giordani: «Una strada in città per ricordarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RICORDIPADOVA «Con la morte del maestro Claudio Scimone Padova ha perso qualcosa di importante, troveremo il modo di ricordarlo per sempre. Forse una via o altro. Adesso valutiamo». Poche parole e la voce dimessa. Poi la mente che torna indietro a «quando sono diventato sindaco. Ha insistito per venirmi a salutare, mi ha portato i cd e abbiamo chiacchierato della nostra città». Così ieri mattina Sergio Giordani ha voluto ricordare il maestro Scimone, fondatore dei Solisti Veneti, morto giovedì a 83 anni. Con il sindaco, in prima fila...