PADOVA Non è facile scomodare un ministro e l'amministratore delegato delle Ferrovie la settimana di Ferragosto per una firma. Se il sindaco c'è riuscito, e domani ne vedremo i risultati, è il segno che Padova è veramente in gioco sul grande palcoscenico. Ci sono tre cose fare: la nuova stazione, con una piastra sopraelevata che colleghi la città all'Arcella. L'arrivo dell'Alta velocit, per cui dovrà essere costruito un nuovo ponte Borgomagno e infine la questione della linea per l'Interporto strozzata da un unico binario. Su questi temi Giordani, non più tardi di un anno fa, mise pressione a Rfi tanto che Maurizio Gentile venne a Padova all'inizio di ottobre per ribadire la volontà di valorizzare lo scalo. Da allora è partita quella che si chiama interlocuzione, con gruppi tecnici di lavoro a confronto, il supporto della Regione con Zaia e il sindaco a martellare Roma con viaggi e telefonate. Il risultato è che domani si firmerà «Un accordo di programma che si unisce al protocollo d'intesa per il rinnovo di tutta l'area. Con questo atto si potrà dare avvio alla progettazione vera e propria che affideremo a Rfi. Ci vorranno dai 6 agli 8 mesi, ma finalmente dopo avremo il quadro completo».

Ci sono due temi molto cari al sindaco. Il primo è «la ricucitura con l'Arcella», attraverso la sopraelevata che unirà lo scalo al quartiere. Il secondo la linea per l'interporto. «Chiederemo che le merci non passino più per la stazione centrale». Dunque una linea dedicata con il raddoppio dei binari. Un progetto imponente, di quelli che piacciono a Giordani. «Poche chiacchiere a me piace mettere insieme le persone per fare le cose per la città».

La circostanza più importante però è che lo studio di fattibilità si allargherà al disegno urbanistico di un'intera parte della città, quella più critica. Il secondo aspetto riguarda l'Alta velocità: «Importantissimo è far procedere l'alta velocità Padova-Brescia e poi Venezia-Trieste, opera che ha molto a che fare con la competitività del nostro territorio e del nord est e su cui tutta la politica deve fare squadra. Non possiamo pensare di essere collegati in Alta velocità solo con Roma e non anche con le altre grandi città del nord, a partire da Milano. Servirà un lavoro di coordinamento e interlocuzione molto forte col governo perchè l'opera assuma valore urgente».

Ora l'Alta velocità è ferma a Brescia. L'opera costa 8,7 miliardi: 3,5 per i 45 chilometri fra Brescia e Verona e altri 5,2 per arrivare a Padova. Per ospitarla bisogna costruire un nuovo scalo, perchè i treni, previsti su una linea speciale posta fra i binari più esterni, non passerebbero nemmeno sotto al cavalcavia Borgomagno.

Anche la stazione dovrebbe subire un restyling totale, con un terminal sopraelevato - e scale mobili per i binari - che costituirà un ponte ideale con bar e negozi verso l'Arcella.

I nodi da sciogliere: quali binari siano compatibili con l'alta velocità (sembra gli ultimi tre). Se debbano essere interrati oppure no e come dividere i flussi merci da quelli passeggeri. E poi: bisognerà allargare il Borgomagno oppure costruirne uno parallelo verso l'esterno, direzione Vicenza?

C'è infine il tema, richiamato nel Protocollo, della riqualificazione delle aree adiacenti soprattutto quelle di proprietà delle Ferrovie, lungo viale della Pace. E che da tempo il Gruppo vorrebbe valorizzare con un albergo. C'è l'agognata passerella sopraelevata che proprio dal viale della Pace dovrebbe far decollare pedoni e ciclisti dalla stazione per farli atterrare al parco Tito Livio. E infine il tema dell'alleggerimento della mobilità intorno alla stazione.

