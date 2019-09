Giordani: «Sono per la legalità e disapprovo l'azione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA «Padova è una città aperta ma rispettosa delle regole. Io sono per la legalità e quest'azione non mi piace. Si tratta di un immobile privato sul quale il Comune non ha nessuna potestà, immagino che i proprietari si attiveranno con le autorità che avranno la nostra collaborazione - dice il sindaco Sergio Giordani - le polemichette della Lega mi fanno ridere, credo offendano l'intelligenza dei padovani con queste noiose continue strumentalizzazioni».La prima ad accorgersi dell'occupazione è stata la consigliera Vanda...