I COMMENTIPADOVA Ieri la notizia che sono stati stanziati 15 milioni per realizzare il progetto Hub Arcella. Domani il collegamento con la Cina, da dove è quasi certo che arriverà la conferma dell'iscrizione dell'Urbs Picta nella World Heritage List. Per un sindaco ottenere una doppio grande risultato in pochi giorni non è frequente. E Giordani non nasconde la grande soddisfazione. «Avevamo partecipato con tre progetti al bando per la...