IL SINDACO

PADOVA «Se a Roma stessero zitti invece di tirare fuori ogni giorno una proposta diversa sarebbe molto meglio». Sergio Giordani è veramente infastidito. «L'assessore Cristina Piva e i suoi tecnici hanno lavorato come matti per consentire alle scuole di aprire in sicurezza. Al punto che solo poche scuole dovranno reperire spazi esterni. E ringrazio don Marco Cagol e la diocesi per averci offerto dei loro spazi».

Il primo settembre apriranno i nidi. «Stiamo cercando con l'Ulss 6 di dare dei protocolli ma senza direttive nazionali è difficile. Sono preoccupato dell'aumento dei contagi anche se so che la nostra sanità è la migliore ed ha imparato molto dalla precedente esperienza».

Il grande problema sarà educare i genitori alla nuova cultura: misurare la temperatura, fermare le auto lontano dalle scuole, far entrare i ragazzi anche dalle scale antincendio. Ma sembra quello del trasporto pubblico il problema più delicato. «Vede, le nostre scuole accolgono 37mila studenti e il 60 per cento di quelli che gravitano in città viene da fuori. Ora non sappiamo ancora in che percentuale potranno sedersi negli autobus. Se i posti saranno dimezzati che cosa succederà? O che stanno a casa, loro come i pendolari che vanno al lavoro, oppure si chiudono le scuole. O intasiamo le strade. Per me bisogna essere pratici. Mascherine, giusta distanza, igiene e cambio d'aria. Altrimenti si ferma tutto, anche l'economia».

In chiave generale, ii sindaco invita alla prudenza: «Oltre ad attenerci in maniera rigorosa alle indicazioni che ci hanno dato le autorità sanitarie, in particolare per chi rientra da zone a rischio, serve una grande prudenza nella vita di ogni giorno, specie tra le mura domestiche». «Sono contrario e mi opporrò sempre a criminalizzare singole generazioni o specifiche fasce di popolazione ma è un dato di fatto supportato dagli studi e dalle statistiche recenti che il fenomeno dei giovani asintomatici o con sintomi banali è molto subdolo e rischioso specie per le persone più fragili con cui questi possono entrare in contatto per motivi affettivi o di lavoro a partire da genitori e nonni» continua.

«Se all'aperto e nei luoghi pubblici chiusi serve portare il più possibile la mascherina, evitare in ogni caso i luoghi affollati e avere una cura intransigente dell'igiene personale in particolare delle mani, nelle case dove convivono famiglie o gruppi di persone cerchiamo di essere ugualmente molto attenti. Pulizia delle superfici, tutela dei soggetti più fragili, ricambio dell'aria frequente negli ambienti e ove possibile l'utilizzo di camere e bagni separati sono buone pratiche che ci suggeriscono i medici e gli esperti.

«Perseveriamo con un atteggiamento scrupoloso e responsabile in ogni momento della nostra giornata. Come amministrazione comunale investiremo il massimo nelle attività di prevenzione, informazione e controllo come già fatto in questi mesi e posso assicurarvi che compatibilmente con una situazione ancora non chiara del tutto siamo al lavoro per garantire il più sicuro ritorno nelle scuole dei nostri bambini e ragazzi per quanto di nostra competenza.

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA