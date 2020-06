L'ANNUNCIO

PADOVA «Farò tutto il possibile perché il governo inserisca anche Padova e provincia all'interno delle aree che godono del sisma bonus». A dirlo è stato ieri il sindaco Sergio Giordani, che non ha fatto cadere nel vuoto l'appello lanciato giovedì scorso dall'Ance.

Il Decreto Rilancio, ha introdotto appunto il sisma bonus, che permette al committente di recuperare il 110% delle spese sostenute per un intervento edilizio. Può beneficiare di questo bonus qualsiasi ristrutturazione finalizzata a migliorare la prestazione sismica, ovvero a ridurre il rischio sismico dell'edificio, a patto che non si trovi in zona sismica 4. La detrazione fiscale spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione, a patto di migliorare la classe di rischio sismico dell'edificio.

Ma secondo le disposizioni del governo Conte Padova e la maggior parte dei Comuni della provincia sono esclusi dall'applicazione di questo beneficio. Una circostanza che ha fatto scendere sul piede di guerra l'Ance. Ieri, a schierarsi con l'associazione dei costruttori è stato quindi anche il sindaco Sergio Giordani.

«Ritengo strategico che Padova e provincia vengano incluse nell'area che prevede il sisma bonus ha spiegato ieri il primo cittadino - Si tratta, come prima cosa, di una questione fondamentale per la sicurezza del nostro territorio. Il Covid 19 ci ha insegnato quanto sia importante prevenire eventi improvvisi e potenzialmente devastanti. È evidente che una città come Padova, che ha un preziosissimo e delicato centro storico ed edifici realizzati negli anni Cinquanta che, in alcuni casi sta diventando vetusta. È necessario, aldilà del rischio sismico, consentire ai cittadini di mettere in sicurezza le loro abitazioni a condizioni agevolate».

«Per quel che ci riguarda ha detto ancora il sindaco stiamo facendo la nostra parte. In questo senso vanno, per esempio, gli interventi che stiamo facendo sui ponti stradali. La sicurezza deve venire prima di tutto e questo deve valere anche per i privati. Tra le altre cose, la nostra politica urbanistica punta sulla rigenerazione urbanistica per evitare il consumo di suolo. Una politica che potrebbe avere nuovo slancio con questi incentivi. Anche se dopo la sicurezza ha concluso non vanno sottovalutati i risvolti economici di questa vicenda. Il sisma bonus, infatti, potrebbe portare una boccata d'ossigeno per il comparto delle costruzioni, sarebbe molto importante considerato il difficile periodo che stiamo vivendo. Proprio per questo, cercherò di capire se da parte del governo c'è la disponibilità di modificare questo provvedimento che, oggettivamente, penalizza il nostro territorio».

Alberto Rodighiero

