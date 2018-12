Giordani: «Rigore sì, ma aiutiamo i poveri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN COMUNEPADOVA Daspo urbano sì, ma anche attenzione all'aspetto sociale. É questa l'indicazione che arriva da Palazzo Moroni. Sergio Giordani, comunque, giudica positivamente il bilancio di questo primo periodo in cui il provvedimento è entrato in vigore, Il primo cittadino, quindi, nel ribadire che tutti gli ordini di allontanamento notificati sono stati trasmessi come previsto al Questore, aggiunge che a tutte le persone che li hanno ricevuti la Polizia Locale ha consegnato anche un foglio con una serie di indirizzi di uffici e strutture...