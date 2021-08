Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA REPLICAPADOVA «Non ci stanno, mille non ci stanno». È secca la risposta del sindaco Sergio Giordani. Mentre i commercianti manifestano tra corso Milano e via Orsini, dalle stanze di Palazzo Moroni arriva la risposta del primo cittadino. Che forse per la prima volta dall'inizio del suo mandato, durante il quale la diplomazia è stata una costante, non lascia spazio di manovra. «Forse non è chiaro, mille posti non ci stanno ripete...