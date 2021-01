IL SOSTEGNO

PADOVA «La vera sfida di quest'anno sono i vaccini. Per questo è assolutamente necessario non perdere tempo e il Comune è pronto a fare la sua parte». Sergio Giordani non nasconde la sua preoccupazione. Il timore del sindaco, infatti, è quello che, al contrario di altri Paesi dove le campagne vaccinali stanno proseguendo a pieno regime, in Italia non si stia facendo tutto quello che è necessario. «L'avvio di questo nuovo anno ci responsabilizza ancora di più a considerare i tempi che viviamo come decisamente straordinari ha premesso Giordani - Mentre osservo piuttosto incredulo quanto accade a Roma, con bisticci e trattative nell'ora più buia per l'Italia, non posso non soffermarmi sul fatto che oggi, ad ogni livello e ciascuno per le sue competenze, siamo tutti responsabili del lavoro per assicurare la massima efficienza e velocità per battere il virus».

«Bisogna accorciare al massimo i tempi di questa liberazione, dobbiamo spenderci uniti per far uscire presto dall'incubo le nostre comunità e i nostri cittadini. Purtroppo appare sempre più chiaro che serviranno ancora mesi di sacrifici, ma le persone per accettarli hanno bisogno di vedere efficienza da parte dello Stato in tutte nelle sue articolazioni».

«Adesso le nostre speranze sono rivolte alla somministrazione del vaccino e qui si apre la necessità di un lavoro corale e celere. La catena di azioni che porta a una campagna vaccinale di massa è molto articolata e vede difficoltà rispetto alle quali tutti dobbiamo adoperarci per ottenere soluzioni ha detto ancora il primo cittadino - Questioni logistiche, modalità di conservazione, campagne di informazione e sensibilizzazione collettiva, spazi idonei da allestire nella cooperazione tra diverse istituzioni. Quello che ci deve assillare da qui in poi è accelerare, fare presto e in sicurezza».

«Certo, arriveranno via via nuovi sviluppi, nuovi vaccini autorizzati e speriamo dotazioni sempre più consistenti, ma il punto è che il sistema paese deve vivere ogni giorno in un lavoro di squadra a 360 gradi per dare rapidità. Diversamente le persone non capiranno, monterà la rabbia e arriveremo tardi ad agganciare la ripartenza e quindi a riprenderci la libertà ha continuato - Se coinvolti, i Sindaci possono dare una mano sotto alcuni aspetti e io sono a disposizione. La Regione e le autorità sanitarie ci convochino, ci dicano cosa possiamo fare».

«Coordiniamoci con spirito positivo per dare risposte alle persone ha esortato, infine, Giordani - Un sistema con una gestione centrale può essere utile per dare una visione nazionale coordinata, ma poi ogni territorio deve rimboccarsi le maniche e, come veneti, anche vista la situazione critica in cui versiamo, dobbiamo mettere doppio impegno in dedizione e operatività. Come ci ha ricordato il Capo dello Stato, questo è il tempo dei costruttori. Io sono una persona pratica, focalizziamo la sfida: bisogna vaccinare più persone possibili nel più breve tempo possibile. Se c'è qualcosa che i Comuni, in particolare quelli di grandi dimensioni, possono fare per centrarla, allora coinvolgeteci. A Padova siamo pronti a dare il massimo, ma i processi complessi vanno pianificati per tempo e, data l'urgenza, direi che non c'è tempo da perdere».

Per andare incontro alle famiglie in difficoltà economica a causa del Covid 19, palazzo Moroni mette anche a disposizione delle risorse (500.000 euro) per il pagamento di affitti e bollette dell'acqua. «Siamo riusciti a mettere in campo questa forma di sostegno unendo diversi finanziamenti: Regione, Cariparo e Comune ha spiegato ieri l'assessore al Sociale Marta Nalin - Si tratta in totale di un contributo una tantum fino a 500 euro a nucleo familiare residente nel Comune di Padova, che in alcune situazioni può essere veramente fondamentale. Troppo spesso, infatti, dimentichiamo che il Covid ha generato e continuerà a generare nuove povertà».

Alberto Rodighiero

