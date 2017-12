Giordani: «Ecco come nel 2018 cambierà la nostra città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA Tre date ha impresse in modo indelebile nella mente. Il 15 giugno del 1994, anno in cui il Padova, di cui era presidente, è andato in Serie A, battendo il Cesena. Poi, il 10 giugno dell'anno dopo, quando, sempre con lui al comando della società, i biancoscudati si sono salvati, mettendo ko il Genoa ai rigori. Infine, il 25 giugno del 2017, giorno in cui è stato invece lui a vincere la sua partita e a diventare sindaco, mandando a casa Massimo Bitonci e in archivio l'ictus che lo aveva colpito appena un mese prima, in...