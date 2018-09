Giordani e Zaia uniti: «Basta concentrazioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMENTIPADOVA «Sicuramente si tratta di un'ottima notizia per il nostro territorio». Sergio Giordani ha accolto così la notizia della chiusura dell'hub di Bagnoli. Da sempre, infatti, il primo cittadino padovano si dichiara contrario ai maxi hub come quelli di Bagnoli e di Conetta.GIORDANI«Io, da sempre, sono stato contrario alle maxi concentrazioni di profughi. Si tratta, infatti, di realtà difficilmente gestibili che fanno vivere in situazioni precarie i loro ospiti e che determinano un oggettivo disagio per i Comuni che li ospitano....