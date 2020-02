LA SCELTA

PADOVA Per esorcizzare la paura da Coronavirus, la giunta Giordani va a pranzo al ristorante cinese. Si moltiplicano le iniziative di palazzo Moroni per ribadire la propria vicinanza al popolo cinese. Una solidarietà che passa anche attraverso il cibo.

Così mercoledì prossimo tutta la giunta, in testa il sindaco Giordani, con alcuni consiglieri delle consulte di quartiere, pranzerà allo storico ristorante Shangai di via Marsala. Un'iniziativa che fa seguito alle lettere inviate l'altro giorno dal Giordani al presidente cinese Xi Jinping e l'altra al sindaco di Guangzhou Wen Guohu, con cui si esprimono solidarietà e amicizia al popolo cinese, colpito dal Coronavirus.

«La Cina a causa dell'epidemia di Coronavirus, è in queste settimane un Paese in difficoltà - afferma il primo cittadino - La nostra amministrazione e la città di Padova esprimono, con queste due lettere al presidente cinese Xi Jinping e al sindaco di Guangzhou Wen Guohui solidarietà e vicinanza al popolo cinese, che proprio a cavallo della principale festività dell'anno, sta vivendo giorni carichi di preoccupazione e timore. Con Guangzhou è già avviato il percorso che porterà ad un gemellaggio tra le due città e le rispettive Università, c'è una forte legame di collaborazione e amicizia».

«Allo stesso tempo - ha proseguito Giordani - vogliamo manifestare amicizia, solidarietà e vicinanza alla folta comunità cinese che vive a Padova e che è in questi giorni oggetto, suo malgrado, di diffidenza e sospetto, anche a causa della irresponsabile circolazione di fake news sulle modalità di diffusione della malattia. Padova è da sempre una città accogliente e rispettosa e non permetterà che accadano episodi di intolleranza e discriminazione del tutto immotivati».

Non solo, l'amministrazione comunale, però. Anche l'Università ribadisce la propria vicinanza al popolo cinese. «In questo momento, in cui forte è l'apprensione e il timore per l'emergenza sanitaria che ha colpito la Cina, siamo fiduciosi che gli scienziati in Cina e nel resto del mondo chiariranno le proprietà del virus e le vie del contagio trovando rapidamente una cura efficace - ha sottolineato ieri il retore Rosario Rizzuto - Siamo altresì vicini al popolo cinese e ci uniamo al cordoglio per le vittime dell'epidemia. La nostra comunità accademica è pronta a fornire tutto l'aiuto necessario, per affrontare uniti e solidali le emergenze sanitarie, sempre più globali in un mondo iper-connesso».

«L'Università di Padova - spiega in una nota l'ateneo - chiede a tutti di sostenersi a vicenda, uniti, per trattare il virus in modo adeguato. Il China Desk dell'Università sta fornendo aiuto tempestivamente a tutti i docenti e gli studenti a Padova e in Cina. Siamo inoltre lieti di vedere che i docenti e gli studenti dell'Università di Padova stanno monitorando da vicini la situazione in Cina ».

