Giordani: «Curerò le zone più difficili con sorveglianza e riqualificazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOPADOVA «Non è vero che la città è insicura. La città è sicura. Proviamo a sentire le opinioni dei turisti. Se li fermiamo li sentiremo dire: che bella città che avete, pulita, ordinata. Spaccate? Ci sono stati degli episodi, ma l'hanno anche preso. Ed è un italiano. Dunque anche la questione immigrazione va inquadrata. Perché qui c'è un solo grande problema, lo spaccio. Questo va a generare insicurezza, perché le forze dell'ordine non fanno in tempo a metterli dentro che tornano fuori».LA RICETTA«Ma come lo risolvo...