Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FUTUROPADOVA Dopo l'incidente di sabato scorso e una tragedia su vasta scala sfiorata per un soffio, torna al centro del dibattito il futuro dell'aeroporto Allegri. Anche se, per il momento, pare esclusa l'ipotesi che si possano bloccare completamente i voli in partenza dallo scalo cittadino, un ragionamento sul futuro dell'area è già stato avviato da qualche mese.L'obiettivo sul lungo periodo, infatti, è quello di far cambiare pelle a...