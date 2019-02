Giordani: «Abbassiamo lo smog, padovani usate tram e bicicletta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOPADOVA «Nella lotta contro lo smog, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Per questo invito i padovani che possono farlo, a utilizzare di più la bicicletta e i mezzi pubblici». A dirlo è stato ieri il sindaco Sergio Giordani che, commentando la nuova impennata delle polveri sottili in città e il giro di vite ai provvedimenti anti smog (è scattato lo stop anche per gli Euro 4 diesel), ha invitato tutti ad adottare stili di vita ecologicamente più consapevoli. LE NOVITA«Se vogliamo risolvere il problema ha spiegato il primo...