L'INIZIATIVA

CAMPO SAN MARTINO Ci sono quelli per bambini e per adulti ed i dessert portati direttamente a casa. Non si tratta di piatti pronti che ormai si è abituati a ricevere sull'uscio di casa, ma di rappresentazioni teatrali.

Proprio così. È il «teatro delivery, uno spettacolo teatrale fatto direttamente a casa, in giardino, che si può guardare comodamente dalla finestra», come lo hanno definito le protagoniste dell'iniziativa, le sorelle Gioia e Rachele Zanarella e la cugina Martina Zanarella.

Gioia è ballerina e musicista diplomata al conservatorio, Rachele e Martina attrici diplomate. Tutto prende origine dall'attore leccese Ippolito Chiarello, creatore del Barbonaggio Teatrale, ossia, dell'attore che va dallo spettatore e non viceversa. Sorelle e cugine fanno parte di Vitamina C Lab, associazione di Campo San Martino con sede operativa a San Giorgio in Bosco che propone laboratori e eventi di varie genere. C'è poi Usca, Unità speciali di continuità artistica. Giardini, cortili, garage, spazi al coperto e non al chiuso, diventano così dei palcoscenici e non viene tolto nulla alla bellezza e alla magia del teatro, anzi. In menù tre rappresentazioni per i ragazzi, quattro per gli adulti e poi il dessert se si deve augurare buon Natale, buon compleanno, fare un augurio speciale o delle congratulazioni.

DONAZIONE RESPONSABILE

Non c'è un prezzo prestabilito, si chiede una donazione responsabile di almeno 20 euro per un pezzo della durata di 20 minuti. Con minimo 30 euro si scelgono tutti i pezzi dei due menù per 45 minuti di spettacolo. «Per le famiglie che non hanno la possibilità economica per fare una donazione il servizio sarà gratuito, tutto sulla fiducia - spiegano le tre giovani -. Si può anche fare dono di uno o più spettacoli come pure lasciare uno spettacolo sospeso, regalarlo a una persona che non può permetterselo, anche non conosciuta, e ancora, realizzare uno spettacolo inedito, creato specificatamente per una persona o una situazione».

Non è un gruppo chiuso questo, se qualcuno fa l'attore, previo accordo, si potrà aggregare. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza, gli attori non entreranno mai all'interno delle abitazioni. Questa è la prerogativa portante del Barbonaggio Teatrale. Semplicissima l'ordinazione dal menù: per email a vitaminaclab@gmail.com; su facebook: Vitamina C Lab; o chiamando il 346 3190339. «Non vediamo l'ora di rimetterci in contatto col nostro pubblico - concludono le attrici che per la loro iniziativa citano il drammaturgo Eugène Ionesco: «Se è assolutamente necessario che l'arte o il teatro servano a qualche cosa, dirò che dovrebbero servire a insegnare alla gente che ci sono attività che non servono a niente, e che è indispensabile che ce ne siano».

Michelangelo Cecchetto

