LA TRASFERTA

VO' A quasi un anno dallo scoppio dell'epidemia, il varo di quella nave non è soltanto un'occasione di lavoro ma diventa anche un simbolo di speranza. Speranza che nei prossimi mesi possa ripartire anche il mondo dello spettacolo, uno dei più penalizzati dallo stop imposto dalla pandemia. Erik Granzon, 38 anni, residente a Vo' e titolare dell'azienda Pirotecnica Sant'Antonio, ieri mattina era nello stabilimento navale di Muggiano (La Spezia), a occuparsi degli effetti speciali della cerimonia del varo di Damsah, il pattugliatore militare commissionato a Fincantieri dal governo del Qatar. Un evento che l'imprenditore vadense aveva fissato in agenda per il 25 febbraio del 2020, ignaro che il 21 febbraio sarebbe scattato l'isolamento di Vo', prima zona rossa del Veneto. Ieri mattina, finalmente, Granzon ha riannodato il filo che era rimasto pendente.

Alla presenza delle alte cariche del Qatar, la sua azienda ha animato la cerimonia del varo con effetti speciali: i coriandoli avevano gli stessi colori della bandiera qatariota mentre la bottiglia era rigorosamente analcolica, in ossequio ai precetti del Corano. I fuochi d'artificio esploderanno invece quando la nave salperà dal porto ligure per raggiungere il Qatar, cioè fra qualche mese, compatibilmente con l'evolversi della situazione Covid. La corvetta, che è lunga 107 metri e pesa 3.250 tonnellate, ospiterà 98 uomini d'equipaggio e imbarcherà un elicottero NH-90, oltre a missili e cannoni.

L'evento ha portato nelle casse della Pirotecnica Sant'Antonio circa 20mila euro: una briciola rispetto al fatturato pre Covid, che oscillava tra i 12 e i 15 milioni di euro all'anno. Lo scorso luglio Granzon aveva illuminato con il suo spettacolo pirotecnico l'Arena di Verona per la serata in diretta tv dell'Rtl Power Hits, ma è stato uno dei rari eventi confermati. «Nel settore è ancora tutto fermo afferma il titolare, che lo scorso ottobre ha aderito alla manifestazione Bauli in piazza . Siamo in attesa di capire cosa succederà». Nel frattempo l'imprenditore, che ha gran parte dei 17 dipendenti in cassa integrazione, ha ripiegato sulla sanificazione: «È una gocciolina in termini economici ma ci permette di mantenere i contatti con i clienti».

