(M.G.) In più parti delle linee strategiche di mandato 2017-2022 dell'amministrazione Giordani, si sottolinea come la partecipazione e l'ascolto della città sarebbero state fondanti per le decisioni della Giunta.

«Ma sottolinea Sandro Ginestri presidente di Legambiente Padova - la consultazione civica, e il tavolo della associazioni sono stati attivati raramente. Ad esempio il percorso di Agenda 21, sei mesi di incontri per la Prandina non è stato pubblicizzato e l'impegno di indire un bando pubblico di progettazione di riqualificazione dell'area inquadrato in una più complessa strategia di rigenerazione di tutto il comparto ovest del centro storico e di estensione e valorizzazione del Parco delle Mura e delle Acque non è stato rispettato».

Basso Isonzo. «Aprire un tavolo di confronto sulle aree del Basso Isonzo è la cosa più urgente». Polo della salute. «Serve urgentemente che ad integrazione dei criteri progettuali già individuati dai gestori venga predisposto un atto dell'Amministrazione comunale, discusso prima con le varie realtà sociali, che definisca le prescrizioni urbanistiche che dovranno essere osservate dai progettisti». Infine il Pums. va aperto un confronto alla luce della convivenza con il Covid.

