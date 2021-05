Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FAMIGLIAPADOVA «Con Alberto ci sentivamo poco, per farci gli auguri di Natale. Dunque non sono a conoscenza di quali siano i rapporti con le persone che sua moglie Renata ha nominato come eredi, nè li conosco. Io sono terzo cugino di Alberto, nel senso che mio padre, Benedetto, è primo cugino di Alberto. Ma se non c'è alcun testamento da parte di Alberto tutti i beni sono passati alla moglie che ha deciso per conto proprio».Chi parla...