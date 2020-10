EMERGENZA SANITARIA

PADOVA La task force per combattere il nemico Covid-19 è formata da forze dell'ordine e polizia locale, compresi i carabinieri del Nas. I militari, coordinati dal capitano Christian Spagnuolo, a partire da domenica 4 ottobre fino alla domenica appena trascorsa, hanno passato al setaccio decine e decine di locali di Padova e della sua provincia. L'obiettivo, controllare se le norme anti Covid vengono rispettate. E in cinque casi gli uomini dell'Arma hanno ravvisato un comportamento irregolare, sia da parte dei gestori e sia da parte degli avventori. I carabinieri li hanno pizzicati all'interno dell'esercizio pubblico privi delle mascherine sanitarie a protezione del naso e della bocca. In totale i militari hanno effettuato 52 controlli a pubblici esercizi come bar, pub, ristoranti, pizzerie, trattorie e kebab. Tutti situati per la gran parte nelle piazze e nei centri dei capoluoghi di provincia di Padova, Vicenza, Rovigo e Verona. Gli uomini dell'Arma hanno riscontrato tredici infrazioni amministrative, che hanno portato alla chiusura di otto locali. Quindi hanno rilevato tre infrazioni penali non riconducibili al Covid, e altre 7 amministrative sempre non legate al Coronavirus. Gli esercizi pubblici che, ai sensi della normativa Covid attuale sono stati chiusi per cinque giorni, sono situati nelle province di Padova e di Rovigo. Le violazioni tutte amministrative comportano una sanzione pecuniaria di 400 euro che, se pagata nei primi 5 giorni, si riduce a 280 euro. Le Prefetture competenti, infine, possono prolungare la durata della chiusura dei pubblici esercizi fino a 30 giorni. In provincia di Padova i carabinieri del Nas hanno riscontrati infrazioni amministrative sulle norme anti Covid in due locali di Monselice: Galleria Einaudi e Alì Babà. I due erano stati chiusi domenica 4 ottobre, ma i rispettivi gestori si sono messi subito a norma con i dispositivi per l'emergenza sanitaria e i pubblici esercizi hanno già riaperto. A San Giorgio delle Pertiche nel mirino dei militari è finito il Gallo d'Oro, mentre a Padova sono risultate irregolari due pizzerie da asporto Pic Zas e Stuzzico. Giulio Formaggio, gestore del Galleria Einaudi aveva dichiarato: «Mancavano alcune etichette ma non è colpa nostra, tanto che abbiamo già fatto un richiamo al fornitore». Il responsabile ha subito promesso una maggiore attenzione alle norme anti Covid, convinto però di essere finito tra i capri espiatori di una movida sfuggita di mano rispetto alla quale i locali stessi avevano chiesto al Comune una maggiore sicurezza. I militari di Padova hanno passato al setaccio anche diversi locali del Polesine, e tre sono risultati essere irregolari. Il bar Slot Casinò di Porto Viro gestito da una famiglia cinese, e infine i locali La Lira e l'osteria Intanto entrambi di Adria. I controlli degli uomini del Nas, a bar e ristoranti, riprenderanno anche nelle prossime settimane.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA