PADOVA Nonostante i negozi chiusi e la zona rossa, ieri pomeriggio il centro si è riempito, e scoppia la polemica dei commercianti. I padovani, intanto mostrano segnali d' insofferenza nei confronti della mascherina, così 4 persone che passeggiavano a volto scoperto sono state multate.

Nonostante i numeri dei contagiati e delle vittime del Covid 19 abbiano raggiunto picchi più che preoccupanti, le scene viste la scorsa primavera quando il centro storico, soprattutto nel fine settimana, era praticamente desertificato, sono solamente un lontano ricordo.

Per tutta la giornata e, in modo particolare il pomeriggio a partire dalla 16.30, in tantissimi ieri si sono riversati nelle vie del centro per fare una passeggiata. Anche se di assembramenti non se ne sono visti, le norme legate alla zona rossa sono state interpretare con una certa elasticità.

LA DISOBBEDIENZA

Gruppi di amici in uscita di gruppo, troppe mascherine abbassate, atteggiamenti piuttosto rilassati che fanno a pugni con i bollettini quotidiani che, soprattutto in Veneto, parlano di picchi di decessi e di terapie intensive ormai allo stremo. Ieri si è notato, appunto, un aumento significativo di persone che passeggiavano a volto scoperto. Una circostanza che non è sfuggita alla Polizia locale che ha comminato 4 sanzioni da 400 euro ad altrettanti pedoni che se ne andavano in giro senza i dispositivi di protezione individuale. A dire il vero, in centro non si è registrata una vera e propria serrata dei negozi.

Complici i codici Ateco favorevoli, infatti, hanno tenuto le serrande alzate parecchi punti vendita di biancheria intima e di cosmetici. Molto frequentati anche bar e pasticcerie che possono contare sulla vendita per asporto. Nelle piazze, invece, ad attirare parecchia gente sono stati gli spettacoli di video mapping. In questo caso, però, tutti si sono attenuti a uno scrupoloso rispetto delle distanze di sicurezza. Insomma, dell'atmosfera che si respirava in città a marzo e ad aprile, neppure l'ombra. Il centro, infatti, nonostante la chiusura di bar, ristoranti e negozi, ha registrato l'affluenza di una qualsiasi domenica invernale pre virus.

IL DISAPPUNTO DI ACC

Una circostanza che non è sfuggita ai commercianti che non hanno nascosto tutto il loro disappunto. «In giro ormai c'è molta disperazione ha tuonato ieri il presidente dell'Associazione commercianti del centro storico Massimiliano Pelizzari - vedere il centro pieno di gente e le nostre serrande abbassate, fa molta rabbia. Non consideriamo poi giusto che alcune attività commerciali possano lavorare e altre no. Naturalmente noi non siamo contrari che i nostri colleghi possano tenere alzata la serranda, ma questa possibilità dovrebbe essere data a tutti».

«Il Natale è passato come un qualsiasi altro periodo dell'anno ha detto ancora il leader dell'Acc e ora davanti a noi non vediamo un futuro. Noi abbiamo bisogno di una prospettiva chiara. Molti negozianti, che nei mesi scorsi non sono stati in grado di pagare l'affitto, ora stanno ricevendo gli sfratti esecutivi. Siamo arrivati a questo punto».

ASCOM

All'attacco anche il presidente dell'Ascom Patrizio Bertin. «Vedere le scene che abbiamo visto questo pomeriggio è semplicemente sconfortante ha scandito Bertin Ormai la gente non resta più a casa, neppure con i divieti. A fronte di questo, mi chiedo se abbia senso imporre le chiusure ai negozi. Naturalmente noi rispettiamo tutte le prescrizioni, ma da parte del governo abbiamo bisogno di segnali concreti. Che senso ha chiudere negozi, bar e ristoranti quando le persone vanno in giro lo stesso? Per fare il punto della situazione giovedì prossimo tutte le categorie economiche si riuniranno in Camera di commercio».

«Purtroppo da Roma arrivano segnali contradditori e sconfortanti ha concluso - anche sul fronte dei vaccini si procede a tentoni. Tra le altre cose, sarebbe opportuno che tra le categorie che devono avere la priorità nella vaccinazione s' inserisse anche chi lavora nel settore del commercio. Noi, infatti, siamo sempre stati in prima linea». Sabato scorso, intanto, nell'ambito dei controlli sugli spostamenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del virus, la Polizia Locale ha identificato 95 persone e sottoposto a controllo oltre 70 veicoli, senza tuttavia accertare condotte illecite.

