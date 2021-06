Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA Abbonamenti extraurbani non utilizzati nel periodo del lockdown: le famiglie degli studenti chiedono la restituzione della parte non usufruita, ma né la società di trasporti, né gli enti pubblici preposti sembrano intenzionati ad andare incontro alle richieste. Mamme e papà di tutta la provincia si sono così affidati a un avvocato e sono pronti a dare battaglia a Busitalia in tribunale.Sembra dunque complicarsi la vicenda...