Geloso della ex: le rompe il naso con un pugno

Non si rassegnava alla fine della loro relazione e da mesi la seguiva dappertutto, insultandola e minacciandola. Fino a quando, l'altro ieri, dopo averla avvicinata nel parcheggio di un supermercato l'ha afferrata per il collo e le ha poi fratturato il naso. Ora Skender Hita, 41enne albanese residente ad Abano Terme, regolare in Italia, si trova detenuto nella casa circondariale di Padova, arrestato dai carabinieri con le pesanti accuse di atti persecutori, lesioni, minacce e violenza privata. Vittima della sua furia una connazionale 35enne...