Gare, sfilate e folklore: dopo i crolli c'è la festa

LA CONTESAVittoria in casa per Montagnana, che ieri pomeriggio si è aggiudicata la corsa del palio, dopo un digiuno durato 12 anni. Era il 2007 quando la città murata aveva battuto i rivali nella sfida più attesa dell'intero Palio dei 10 Comuni. Con il trionfo di ieri Montagnana vola a quota 10 successi in 43 edizioni totali della storica manifestazione. Se il vallo di Rocca degli Alberi si è tinto di rosso e di nero il merito è del fantino sardo Marco Bitti e del cavallo Ventosu. Un'accoppiata vincente che ha dominato l'intera gara,...