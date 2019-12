Garage nel mirino a S.Domenico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ladri in azione a Selvazzano nella frazione di San Domenico: è qui che sono stati presi di mira alcuni garage lungo via Colombo, e nella laterale via Cadamosto. La settimana scorsa i malviventi si erano concentrati nell'area del civico 61, ma giovedì notte sono tornati nel popoloso quartiere facendo visita ad altri garage spostandosi qualche civico più in là. Torna a colpire in zona la banda di ladro a caccia di biciclette, o di attrezzi che possono essere facilmente rivenduti. Le incursioni sono state messe in atto nel cuore della notte:...