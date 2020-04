GALZIGNANO

Salgono a tre i decessi fra gli ospiti della Residenza al Parco di Galzignano. Dopo l'ottantaseienne di Abano ed il novantaduenne di un paese circostante uccisi dal Covid 19 venerdi scorso, ha cessato di vivere l'altra notte, in un letto di rianimazione dell'ospedale di Schiavonia, Angela Voltolina, anch'essa di 86 anni. A piangerla insieme all'intero paese di Gazzo Padovano sono i figli Giampietro e Anna Maria ed i fratelli Francesco e Vittorio oltre a sette nipoti. L'anziana, accolta alla Residenza al Parco nel maggio del 2018, figurava fra gli 8 anziani ospiti dalla Casa di riposo di Galzignano ricoverati all'ospedale monselicense. Il suo fisico, probabilmente già gravato da altre patologie, non ha retto il tremendo assalto del virus. Il terzo decesso nella struttura dei colli pone ora in apprensione non solo la direzione dell'Istituto ma tutti i parenti, in particolare i congiunti degli altri 7 anziani ancora nel polo ospedaliero. «Non nascondiamo ha detto il portavoce della Casa di Riposo, Davide Vecchi di seguire il decorso ospedaliero dei nostri ospiti accolti a Schiavonia con una certa apprensione, visto che si tratta di persone estremamente fragili. Per loro e per gli altri anziani positivi ma rimasti nella nostra struttura, il resoconto sullo stato di salute che diamo ai famigliari è giornaliero. I riscontri di coloro che risultano positivi al tampone avvengono ad intervalli regolari. Capiamo comunque l'apprensione delle famiglie che vorrebbero avere notizie più frequenti proprio perché non vedono il loro anziano congiunto da oltre un mese».

A Galzignano ieri mattina sono approdati i componenti dell'Unità di crisi dell'Ulss per prendere visione delle misure anti contagio attivate dalla Casa di Riposo. Constatando che il protocollo adottato dai tecnici e dal personale della struttura risulta particolarmente attento, tanto nella fase connessa alla protezione del personale in servizio, quanto in quella che fa riferimento al codice di separazione fra i vari reparti in cui sono stati sistemati gli ospiti in relazione alle loro condizioni di salute. Resta comunque preoccupante l'escalation del numero degli anziani che sono risultati positivi al Covid 19. Nella serata di ieri erano ben 61 gli ospiti positivi al tampone con saldo di 9 unità rispetto al giorno precedente. L'impennata dei contagi è avvenuta dopo l'esame del secondo giro di tamponi effettuato l'altro giorno all'interno della struttura. Proprio per contrastarne il numero, c'è stata ieri una video conferenza fra i tecnici dell'Ulss territoriale ed i responsabili delle casa di Riposo di Galzignano, Merlara e Monselice, dove resta altissimo lo stato di allarme per il numero di contagi e di vittime. Il sindaco, Riccardo Masin, difende a spada tratta l'operato del personale e della direzione della Residenza. «Il numero dei decessi ha detto è di molto inferiore a quello di altre strutture della zona. Per la preparazione del personale e l'accuratezza del protocollo di emergenza, la Residenza è e rimane un'eccellenza dei nostri servizi».Il sindaco inoltre esclude che le tremende conseguenze che colpiscono giorno dopo giorno gli ospiti della Residenza al Parco possano pregiudicare l'evoluzione dei servizi nella struttura. «I progetti - ha continuato Masin - per realizzare il nuovo centro prelievi e le nuove accoglienza per anziani e disabili, già sul punto di partire prima dell'emergenza subiranno solo dei rallentamenti. Ma si faranno». Resta comunque il dolore per un'altra morte, quella di Angela Voltolina che lascia senza pace i famigliari, impossibilitati a starle vicino nell'ora più dolorosa. Le esequie si svolgeranno obbligatoriamente in forma strettamente privata.

