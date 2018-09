Gallani: «Io, tradita dal meteo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA Non ha difficoltà a dare la colpa prima di tutto a se stessa. Ma ci tiene anche a spiegare che in effetti i motivi che l'hanno indotta in errore, o meglio che l'emergenza inaspettata che ha dovuto affrontare, servirà da lezione, tanto che oggi sta già predisponendo iniziative e interventi da programmare il prossimo anno. Chiara Gallani, assessore di Coalizione Civica cha Palazzo Moroni ha le deleghe all'Ambiente, al Verde, ai Parchi e alle Politiche del lavoro, nelle ultime settimane è stata al centro delle critiche,...