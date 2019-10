Futuro Prandina, diverse opzioni: tutto parcheggio o anche area verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per l'area di via Anelli il futuro è già scritto, con la nascita della nuova questura che entro sette anni dovrà riqualificare il quartiere portando il simbolo delle legalità proprio al posto di quelle palazzine che negli anni Novanta rappresentavano il supermercato della droga per tutto il Nordest. Ma che succederà invece all'ex caserma Prandina di via Volturno? La città si divide. Attualmente parte del grande terreno è destinato a parcheggio gratuito e i commercianti della zona spingono per aumentare il numero di posti. Nell'ala più...