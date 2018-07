Fusione, i due sindaci su posizioni diverse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ABANO«Né sì né no, ma tema da approfondire», per il sindaco di Abano Federico Barbierato. «Ipotesi superata perché ormai l'orizzonte deve essere più ampio», per il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello. Queste in sintesi le posizioni sulla fusione dei due Comuni termali dei primi cittadini in carica, dopo che il tema è stato rilanciato in forma di vero e proprio progetto amministrativo e politico dal Comitato Promotore che ha fatto il suo esordio sabato scorso. «Quello dell'unione tra Abano e Montegrotto - afferma Federico...