Furti in serie e borseggi, alla sbarra tre nomadi

TRIBUNALEVENEZIA Tre patteggiamenti ed un rinvio a giudizio per una serie di furti mesi a segno all'interno di alcune autovetture, tra l'aprile e l'agosto del 2017, a Piove di Sacco, Codevigo, Borgoricco, Porto Viro (Rovigo), Chioggia, Campalto, Vigonovo, in provincia di Venezia. La pena più alta, in continuazione con una precedente sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, è quella applicata a Simone Hudorovich, 32 anni, residente a Cavarzere: due anni di reclusione complessivi. Anche gli altri due imputati hanno patteggiato in...