Furibonde liti al bar e in casa, in tre finiscono all'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LITI NEL SANGUEPADOVA Per due volte nel giro di ventiquattr'ore si è sfiorata la tragedia in altrettanti litigi scaturiti da banali discussioni. Il bilancio complessivo parla di tre feriti, ma nessuno si trova in gravi condizioni. Sabato sera una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile è dovuta intervenire al bar Stella di via Guizza dove si era appena consumata una furibonda lite in cui ad avere la peggio era stato il terzo incomodo. K.G., albanese di 32 anni, residente in città, si era assunto il ruolo di paciere tra un connazionale ed...