LE MISURE

PADOVA Con un emergenza sanitaria non si scherza. Il Coronavirus uccide e il decreto del premier Conte dev'essere fatto rispettare. Le pene ci sono e carabinieri e polizia le applicano. Non ci sono sconti: pugno di ferro di Arma e questura contro i furbetti. Due persone sono state denunciate perché erano uscite dal proprio Comune per un motivo non contemplato dal Dpcm e due locali, gestiti da stranieri, sono stati chiusi - il club C-Class di via Bernina all'Arcella e un bar di via San Marco - perchè trovati aperti e con clienti all'interno dopo le 18, in barba a quanto previsto dal documento del Consiglio dei ministri. I gestori sono stati indagati.

L'INTERVENTO

Il C-Class è gestito da un 57enne nigeriano che si è già visto sospendere la licenza a più riprese per la presenza fissa di pregiudicati e spacciatori nel circolo. Nella tarda serata di lunedì i carabinieri di Padova Principale del luogotenente Giovanni Soldano hanno raggiunto il club per verificare il rispetto dell'orario di chiusura anticipato. Ma anziché vedere le serrande abbassate, i militari hanno trovato il bar aperto, con una trentina di clienti all'interno. Immediato l'ordine di sospendere le attività e chiudere il club allontanando gli avventori. Il titolare 57enne residente in città e legale rappresentante del C-Class, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti. La stessa sorte è toccata al barista, un nigeriano di 40 anni, anch'egli residente a Padova. I militari hanno inoltre provveduto a segnalare le irregolarità alla prefettura avanzando la richiesta per la sospensione della licenza. A metà febbraio il locale aveva ricevuto una multa di 7mila euro per inosservanza delle norme igienico sanitarie.

IN PROVINCIA

Anche in provincia l'Arma ha proceduto a controlli a campione, in particolare lungo la regionale 10 a Este, per verificare che gli automobilisti si attengano alle restrizioni previste dal decreto. Ma più di qualcuno è stato colto in fallo. C'è chi infatti nell'autocertificazione ha dichiarato di dover andare a comprare del vino in una cantina. E chi nemmeno si era preoccupato di compilarla perché doveva soltanto portare a spasso il cane lungo l'argine del Bisatto, in una zona in cui era sicuro di non contagiare nessuno. Alla fine della mattinata gli agenti hanno controllato 35 persone: per due di loro è scattata la denuncia dal momento che circolavano senza nessuna delle motivazioni previste dal decreto, ovvero emergenze, lavoro e salute. Ora rischiano una contravvenzione di 206 euro, come previsto dall'articolo 650 del codice penale. Ed è previsto anche l'arresto.

QUESTURA

Anche la questura prende provvedimenti. Sempre lunedì sera i poliziotti hanno scoperto un altro bar, alla Stanga, in via San Marco, che alle 18.30 aveva ancora una decina di avventori che bevevano al bancone. La proprietaria, romena, è stata denunciata. A partire da stamane, inoltre, la questura ha deciso che sarà momentaneamente sospesa l'attività di sportello dell'Ufficio immigrazione relativamente alle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Le nuove date di appuntamento saranno comunicate tramite messaggio da Poste Italiane. L'ufficio assicurerà l'attività di espulsione degli irregolari e quella relativa alla ricezione tramite posta elettronica certificata delle richieste per il riconoscimento della protezione internazionale. La scadenza dei permessi è prorogata di 30 giorni.

VIA GOZZI

In prima linea, ovviamente, ci sono anche gli uomini della Polizia locale. «A noi è stato dato in particolar modo il compito di controllare il rispetto del decreto da parte dei locali cittadini - spiega il comandante dei vigili Lorenzo Fontolan -, sia per quanto riguarda la chiusura fissata per le 18 sia per il rispetto delle distanza tra i tavoli e tra i clienti. Il documento del Presidente del consiglio non prevede una semplice sanzione amministrativa. In caso di irregolarità - spiega sempre Fontolan - il responsabile del locale viene identificato e il provvedimento viene valutato assieme al prefetto. Si può arrivare anche alla sospensione dell'attività».

Locali, ma non solo. I vigili urbani sono impegnati anche nel controllo dei veicoli sulle strade, per accertare che gli automobilisti abbiano una valida giustificazione. L'attenzione è puntata soprattutto sui punti di entrata e uscita della città e in particolar modo nelle arterie di maggior scorrimento che non siano le tangenziale. Esempi di strade dove sono stati o verranno organizzati controlli sono via Chiesanuova, via San Marco, via Guizza, via Bembo, via Romana Aponense e via dei Colli. Un intero territorio posto ai raggi X.

Marina Lucchin

Gabriele Pipia

(Ha collaborato

Maria Elena Pattaro)

