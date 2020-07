L'INCENDIO

PADOVA L'odore acre del fumo ha rapidamente avvolto l'appartamento propagandosi in tutto il condominio, mentre le fiamme e il forte calore alimentato dal fuoco hanno fatto esplodere i vetri alle finestre dell'alloggio. Una notte di paura quella vissuta dai residenti di una palazzina in via Monte Suello dove è scoppiato un incendio in uno degli appartamenti al piano rialzato del complesso residenziale.

L'INNESCO

Ad innescare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, è stata l'esplosione di una batteria al litio che alimenta una bici elettrica che uno degli inquilini dell'alloggio, tre studenti universitari, aveva messo a caricare in soggiorno. É qui che poco dopo l'una di notte lo scoppio della batteria ha dato l'innesco alle fiamme rapidamente propagatesi ai suppellettili della stanza, alimentando l'incendio. I tre studenti universitari che vivono nell'appartamento, due ragazzi e una ragazza, stavano riposando nelle loro camere da letto quando sono stati svegliati dal forte odore di fumo che rapidamente aveva invaso tutte le stanze. Le urla dei giovani hanno svegliato la famiglia filippina che abita nell'appartamento accanto, e messo in allerta tutto il codominio. Si tratta di uno stabile di 11 appartamenti, con 9 alloggi distribuiti nei primi tre piani, mentre altri due appartamenti si trovano all'ultimo.

TUTTI FUORI

Capita la gravità della situazione i tre ventenni si sono precipitati fuori dall'alloggio in ciabatte e canottiera e hanno bussato a tutte le porte dei condomini mettendo in allerta i vicini, mentre sul posto arrivavano i soccorsi. Chi è riuscito ad affrontare le scale ha raggiunto il cortile esterno e la strada mettendosi così al sicuro da solo, chi invece si trovava ai piani superiori è rimasto bloccato dal denso fumo che saliva. A farli evacuare dai balconi sono stati i vigili del fuoco che li hanno raggiunti dall'esterno con le scale. Fortunatamente nessuno dei condomini è rimasto ferito, o ha avuto bisogno di cure mediche all'ospedale. I vigili del fuoco sono giunti in via Monte Suello con un'autopompa, due autobotti, un mezzo di supporto e nove operatori. Dopo aver provveduto al salvataggio delle persone rimaste in casa a causa del fumo, hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio riuscendo a circoscrivere le fiamme, evitando così che il fuoco si propagasse ad altri ambienti dello stabile.

I DANNI

Le fiamme hanno però completamente devastato l'appartamento: il soffitto della zona interessata dalla fiamme ha subito anche il distacco di malte e laterizi, ma senza compromettere la struttura. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite per ore mentre i condomini, in tutto 17 persone, sono stati assistiti dai sanitari del 118 e dalla polizia intervenuti sul posto. In via Monte Suello si è precipitata anche l'amministratrice del condominio Anna Cacco, assieme al figlio, che ha seguito le operazioni di soccorso. Per nessuno dei residenti è stato necessario il trasporto in ospedale, tutti hanno trovato una sistemazione temporanea presso parenti, mentre la famiglia filippina, mamma, papà e 4 figli, e i tre studenti universitari, sono stati alloggiati nel vicino hotel Milano. Il terzo appartamento del piano rialzato è invece sfitto. Sono queste tre le unità abitative che avranno bisogno di un intervento radicale più prima di poter tornare ad essere abitate. Mentre il resto del condominio verrà sanificato per fare rientrare i residenti.

Barbara Turetta

