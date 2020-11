IL PROVVEDIMENTO

PADOVA L'ordinanza in vigore da oggi prevede tre fattispecie: il divieto di fumare alle fermate degli autobus e nelle vicinanze delle scuole. Più l'obbligo di mantenere la distanza di tre metri tra i fumatori se sono fra di loro, oppure vicini a qualcuno che non fuma. E di un metro quando sono seduti al plateatico di un bar.

L'ordinanza per quanto riguarda la multa si rifà al decreto legge 19 del 25 marzo scorso, il primo atto di divieti della libertà personale per sanità pubblica. In quel decreto le multe vanno da 400 a 3mila euro. Se si paga entro 5 giorni sono 280 euro. Il punto saliente del testo ordina: su tutto il territorio comunale divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre: su tutto il territorio comunale l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dall'ordinanza del presidente della Giunta Regionale Veneto. L'ordinanza scade il 3 dicembre.

GIORDANI

«Ho deciso di introdurre con un'ordinanza alcune limitazioni al fumo in area pubblica, legate alla fase pandemica e a tutela della salute pubblica - dichiara il sindaco - I padovani stanno vivendo con grande responsabilità queste difficili settimane, le norme sono rispettate dalla sostanziale totalità dei cittadini e degli esercenti e questo è un grande valore sociale per sperare di poter presto superare questa emergenza. Tuttavia, è mio dovere agire per limitare ulteriormente quelle azioni e comportamenti che spesso, anche se fatte in buona fede, mettono a rischio contagio chi ci sta accanto e noi stessi».

IL RISPETTO

«Io stesso - continua - nel sopralluogo in città svolto per tutta la giornata di sabato e domenica scorsi, ho potuto constatare come l'abbassarsi la mascherina per fumare sia un comportamento che si riscontra, magari continuando a passeggiare, in luoghi che vedono la presenza di altre persone che si incrociano e quindi possono essere messe a rischio di contagio».

«Stesso discorso vale per i luoghi dove si formano, in via fisiologica, maggiori concentrazioni di persone, come aree prospicienti istituti scolastici o fermate del trasporto pubblico locale. In questi luoghi, fumare abbassando la mascherina in presenza di altre persone, è una mancanza di rispetto di comportamenti sicuri verso gli altri, ma anche un modo che può mettere a rischio chi li mette in atto».

«Più in generale - prosegue - l'obbligo di fumare mantenendosi in maniera continuativa a tre metri da altre persone, ci dà la garanzia di non incorrere in situazioni ad alto rischio contagio e ci aiuta a prevenire i pochi comportamenti irresponsabili di chi gira con un sigaro o una sigaretta, magari spenta, in mano per evitare di portare correttamente la mascherina».

PREVENZIONE

«Penso che la cura di prendere più precauzioni possibile sia necessaria e ben compresa dai nostri concittadini e infatti anche da moltissimi di loro mi è giunta la richiesta di normare in maniera più chiara questo aspetto. Sicuramente ora faremo per un paio di giorni informazione e prevenzione perché non è giusto fare agguati gratuiti, ma a regime tutti dovremo rispettare con rigore queste regole».

Mauro Giacon

