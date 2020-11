L'INTERVISTA

PADOVA Fino a tre anni fa non rinunciava alle sigarette. Poi ha smesso, ma l'ordinanza firmata di recente da Luca Pierobon suo omologo a Cittadella e che vieta di abbassare la mascherina per fumare, gli piace. E non esclude di esportarla anche nel capoluogo. Sergio Giordani, infatti, ieri ha fatto il punto sull'emergenza Covid, oltre che sulle ripercussioni sanitarie ed economiche.

Sindaco, Pierobon per combattere il Coronavirus ha imposto questa limitazione.

«Sono stato un fumatore fino a maggio del 2017, ma poi ho cessato senza ripensamenti. É indubbio che il provvedimento, che prevede multe fino a 150 euro per chi in centro toglie la mascherina per fumare, abbia spunti interessanti. Voglio ragionare con il dg dell'azienda Luciano Flor e con quello dell'Ulss 6 Domenico Scibetta per capire se si può fare a Padova. Tra l'altro qualche giorno fa ho sorpreso due ragazzi senza mascherina e ho chiesto spiegazioni: mi hanno risposto che l'avevano abbassata per fumare...».

In generale come si stanno comportando i padovani?

«Bene, come ho constatato sabato e domenica, quando ho girato ovunque e ho visto comportamenti virtuosi, a parte un bar, che è stato chiuso, e un banco che è stato multato. Nel Veneto le cose vanno meglio perché io e i sindaci di tutti i capoluoghi siamo in linea con Luca Zaia. Siamo una regione coesa, non si fanno polemiche e c'è una sanità eccellente. A Padova abbiamo messo a disposizione spazi per effettuare i tamponi, l'Euganeo non è male come sito e la Fiera ha dato la disponibilità. In aggiunta, il mio vice Andrea Micalizzi sta provvedendo all'acquisto di tendoni riscaldati, in maniera da essere pronti se i contagi dovessero aumentare. Restiamo in allerta, ma spero che dal 5 dicembre si cominci ad andare verso la normalità»

Il Covid, però, sta mettendo a dura prova l'economia.

«I commercianti sono in grande sofferenza e ho cercato di dare un segnale per aiutarli, mettendo a disposizione 100 posti per le auto alla Prandina. Mi assumo in prima persona la responsabilità di questa scelta. Viviamo alla giornata, come dicono i calciatori: sono misure provvisorie, che non incrementeranno i fatturati, ma rappresentano una dimostrazione di attenzione. Sono sempre stato un imprenditore e quindi capisco le enormi difficoltà che devono affrontare in questo frangente».

Anche in vista delle prossime festività.

«Il Natale in Italia vale 20 miliardi di euro e quindi è importantissimo per l'economia. Qualcuno qui mi aveva detto di non mettere le luminarie perché in giro non potrà esserci tanta gente. E invece ho deciso di farle installare, a spese del Comune, convinto, e d'accordo con l'assessore Bressa, che una ricorrenza del genere a luci spente farebbe male, anche dal punto di vista psicologico. Sono arrivati i fondi del trasporto e mi auguro che si torni alla normalità, con la curva dei contagi azzerata, i bus e il tram pieni e i ragazzi di nuovo a scuola. Di questo abbiamo bisogno, e di tornare ad abbracciarci e a baciarci».

Le criticità dei negozianti sono aggravate dal fatto che in città si vedono numerosi nuovi ipermercati.

«A questo proposito voglio essere categorico: fino a quando sindaco sarò io, non aprirà nessun nuovo centro commerciale. Se c'è qualcuno che ha già ottenuto l'autorizzazione, per carità, i diritti acquisiti non si toccano, ma da quando sono sindaco non ho mai concesso neanche un metro. E sto lavorando anche in vista di un'ulteriore possibile restrizione».

E quale sarebbe?

«Ho contattato l'architetto Stefano Boeri che sta scrivendo il nuovo Piano degli interventi, affinché cerchi di trovare un modo per impedire legittimamente il proliferare delle strutture da 1.500 metri, le quali possono sorgere indipendente dal volere del Comune. Siamo invasi e solo in via del Colli ce ne sono 7. Non nego che i prezzi restano calmierati se c'è concorrenza, ma tra qualche anno cosa succederà? Rischiamo di avere delle cattedrali nel deserto, all'interno delle quali si creano situazioni di degrado. Dobbiamo evitare di replicare quanto c'è ora a Pontevigodarzere».

In campagna elettorale, però, non la pensava esattamente così.

«Infatti in tre anni è mutato il mondo e pure io ho cambiato alcune idee. Per esempio, non penso che la soluzione migliore per connettere il centro all'Arcella sia realizzare un boulevard sopra i binari ferroviari, con all'interno altri negozi, bar e ristoranti, ma sono arrivato alla conclusione che più opportuno è invece un collegamento laterale utilizzando il Borgomagno, che va rifatto comunque per l'arrivo dell'alta velocità».

Nicoletta Cozza

