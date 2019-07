Fuggita dopo lo scontro mortale: la conducente dell'auto arrestata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPADOVA Ha causato l'incidente mortale e poi ha cercato di fuggire. Per questo Giulia Candin, 28enne di Vigonza, la donna che era al volante della Lancia Y che ha sbandato, travolto e ucciso venerdì sera, in via San Marco, il 61enne di Noventa Valerio Nigrelli, è stata arrestata per omicidio stradale. Ora si trova ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna, subito dopo lo schianto, è uscita dall'auto e ha cercato di scappare perchè in stato di choc, come ha spiegato ai vigili. È stata ritrovata in un...