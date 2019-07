Fuga dopo l'incidente mortale: è libera «Su mia figlia dette cose molto gravi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE DI BRENTAPADOVA Giulia Cardin non è stata in grado di ricostruire il tragico incidente. La ventottenne di Vigonza, agli arresti domiciliari per l'incidente accaduto venerdì sera in via San Marco, ieri mattina è comparsa davanti al giudice Margherita Brunello per la convalida del fermo. La giovane, assistita dall'avvocato Riccardo Cerioni, era ancora sotto choc e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ebbene, il giudice ha convalidato il provvedimento restrittivo per omicidio stradale, ma le ha tolto gli arresti domiciliari....