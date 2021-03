L'APPELLO

«Mancano infermieri, alcuni dei quali sono passati dalle nostre strutture a quelle ospedaliere. Il neo direttore generale dell'Azienda Zero Roberto Toniolo sostiene che non ci sono problemi nel Padovano: la situazione invece è diversa ed il rischio è che si riducano i servizi arrivando anche alla chiusura parziale delle strutture con il rischio di chiusura totale per quelle di dimensioni ridotte, con conseguenze drammatiche per le famiglie e per i livelli occupazionali». Parola di Ornella Pettenuzzo, presidente del Centro residenziale anziani di Cittadella e rappresentante per l'Alta Padovana assieme a Fabio Incastrini dell'Ira di Padova, dell'Unione regionale istituti per anziani Regione del Veneto e dei Centri servizi dell'Azienda 6 Euganea.

«Le strutture ospedaliere sono un'attrazione non solo economica per gli infermieri e quindi è ovvio e legittimo che i giovani neo infermieri cerchino in quegli ambienti la posizione occupazionale. Molti assunti lasciano il loro posto e chi è in cerca di prima occupazione partecipa ai concorsi ospedalieri, mettendo in grossa crisi i centri anziani», evidenzia Pettenuzzo la cui struttura è articolata in due sedi a Cittadella, una a Campo San Martino, una a Piazzola sul Brenta e una nuovissima a Borgoricco. Non è un allarme generico. Sempre la presidente: «Attualmente il Cra che presiedo ha chiusi l'hospice per malati terminali a Cittadella e l'unità riabilitativa territoriale a Piazzola sul Brenta. Lavorano nel Cra 60 infermieri e la necessità è di un 15% in più». Queste le richieste immediate che l'Uripa fa alla politica regionale e nazionale. «Blocco immediato da parte della struttura dei concorsi per infermieri - evidenzia la presidente - Va poi eliminato il numero chiuso all'Università per il corso di laurea in scienze infermieristiche e vanno triplicati i posti per la formazione».

LA QUESTIONE

Per quanti concorsi le strutture per anziani possano indire, finchè ci sarà la concorrenza di quelli ospedalieri non ci sarà soluzione. Senza gli organici non si possono che garantire solo limitate assistenze come pure servizi, mettendo poi a rischio altre professionalità che, in caso di riduzione, diventano quindi degli esuberi. Un esempio tra tanti i fisioterapisti. Massima l'apertura al dialogo da parte dell'Uripa, ma occorre agire in tempi veramente celeri. Altra soluzione quella dell'equiparazione contrattuale. Facile a dirsi, molto complessa a farsi, ed in questo periodo di emergenza che ha superato i dodici mesi non ci si può permettere di attendere più. Certo, la vaccinazione sta dando risultati importanti in termini di vite salvaguardate, ma le accoglienze sono bloccate e l'assistenza va sempre prestata come prima del Coronavirus.

Michelangelo Cecchetto

