Fuga a 120 all'ora a bordo della Bmw: maxi-multa e patente subito ritirata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INSEGUIMENTOPADOVA Si trovava al volante di un'auto che di fatto aveva ben poco in regola. Inevitabile il panico quando al suo cospetto si sono materializzati i poliziotti. Ha visto la pattuglia con la paletta alzata e ha rischiato di mettersi in seri guai. Inseguimento sul filo dei 120 chilometri orari l'altra notte in zona industriale a Camin. Protagonista in negativo della vicenda è un uomo di 56 anni, N.B., residente a Monselice. Attorno alle 2 al volante della sua Bmw è sfrecciato in via Uruguay proprio dove era in corso un servizio...