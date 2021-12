INCIDENTE

PADOVA Versa in gravi condizioni all'ospedale di Padova il 30enne di origine nigeriana E.B., rimasto vittima ieri sera di un drammatico incidente ai piedi del cavalcavia Dalmazia. L'uomo, in sella a una bicicletta, forse anche a causa della fitta nebbia, si è scontrato frontalmente contro un'automobile che procedeva nel senso di marcia opposto.

Il violentissimo impatto si è verificato poco dopo le 18.30 sul cavalcavia che congiunge il centro all'Arcella attraverso via Fra' Paolo Sarpi e corso Tre Venezie. A quanto finora ricostruito dagli agenti della polizia locale di Padova, che hanno eseguito i rilievi, il nigeriano si trovava dal lato Arcella, ma l'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio. Lo straniero potrebbe aver imboccato corso Tre Venezie nel senso opposto rispetto a quello dei veicoli, finendo per scontrarsi frontalmente con una Toyota. L'urto è stato violentissimo e il ciclista, piombato sul parabrezza che si è sfondato, è poi stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem. Stabilizzato il 30enne, lo hanno portato in massima urgenza all'ospedale dove è tutt'ora ricoverato.

Illeso ma sotto choc A.A., il 39enne marocchino residente in provincia che era alla guida dell'auto. L'uomo è stato sottoposto ad alcoltest che ha dato esito negativo. Sia il veicolo che la bicicletta sono stati posti sotto sequestro per poter chiarire appieno la dinamica dell'incidente. Un ruolo potrebbe averlo avuto la fittissima nebbia, che rendeva pessima la visuale.

Serena De Salvador

