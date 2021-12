LA VICENDA

PADOVA L'incidente sul lavoro gli ha lasciato profonde ustioni. Dopo una prima serie di interventi, E. F. El Habib, 53enne di origini marocchine, residente a Trevignano (Treviso) era pronto a sottoporsi ad altre due operazioni nel periodo di Natale. Ma il taglio delle attività degli ospedali per l'emergenza Covid ha toccato anche il centro grandi ustionati di Padova. E adesso è saltato tutto. Gli interventi sono stati rinviati a data da destinarsi.

Le Terapie intensive sono sempre più impegnate sul fronte dei pazienti colpiti dal coronavirus. I numeri attuali hanno costretto l'Azienda ospedaliera a far slittare diverse operazioni programmate per evitare un ingestibile sovraccarico dei settori della Rianimazione. E così al 53enne non resta che attendere.

«Mi hanno telefonato dicendo che non era più possibile procedere racconta l'intervento di chirurgia plastica alla mano sinistra era già stato fissato, prima per il 20 dicembre e poi per il 24 dicembre. Alla luce di questa operazione, era stata rinviata la chiusura della stomia. Ma adesso mi è stato detto che è stato tutto annullato, sia la prima che la seconda. Non si sa quando verranno riprogrammate le operazioni. Per me è difficile perché in particolare con questo freddo faccio molta fatica».

La sua odissea è iniziata quasi un anno fa. Il 13 gennaio è stato investito in pieno da una fiammata partita da una tanica di diluente nei capannoni dell'azienda di costruzioni generali Basso Angelo di Postioma. E' scattato subito il trasferimento a Padova con l'elisoccorso. E dopo alcuni giorni passati tra la vita e la morte è iniziato il difficile recupero. Che ora è reso ancora più complicato dal riesplodere dell'epidemia. «E' stato informato con una semplice telefonata che l'operazione era rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza pandemica sottolinea Paolo Dorigo della Slai Cobas ma qui non stiamo parlando di un intervento che non è urgente. E' necessario procedere subito con il ricovero e con l'operazione che era già stata prevista». Dall'azienda ospedaliera di Padova, però, fanno sapere che a causa dell'aggravarsi dell'epidemia è stato necessario rinviare una parte degli interventi chirurgici programmati, seguendo le linee guida dettate dalla Regione. Purtroppo non sembrano esserci alternative. Solamente a Padova sono ricoverati 150 pazienti con pesanti forme di infezione da Covid. Tra questi, una trentina sono in Terapia intensiva.

Ad oggi è questa la situazione. Fermo restando che gli ospedali garantiscono sempre le emergenze e le urgenze, nasce da qui la necessità di provare a scongiurare il rischio di un sovraffollamento delle aree critiche: in questo momento sarebbe impossibile seguire in Rianimazione tutti i decorsi post-operatori per interventi programmati che si contavano prima della nuova ondata del Covid.

