Fratelli d'Italia: «Sono sempre divisi, ora Giordani si liberi del suo vice»

L'OPPOSIZIONE

PADOVA «Il sindaco si liberi del vicesindaco Lorenzoni». La stilettata arriva dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che denunciano come ormai la maggioranza sia spaccata su tutto e questo porti all'impossibilità di governare. «Vogliamo denunciare ed evidenziare come la maggioranza sia ormai divisa non solo sullo sgombero dell'ex Macello di via Cornaro, per il quale abbiamo assistito alla discesa in piazza per denunciare l'azione del sindaco del suo vice e dell'assessore Nalin - esordisce Elena Cappellini -. Siamo sempre dalla parte della legalità e la nostra solidarietà va a Giordani che, già in altre occasioni, abbiamo visto sopraffatto dall'estrema sinistra. Il sindaco prende una decisione e loro scendono in piazza palesando la spaccatura su diversi temi».

La vicenda sgombero è definita «grottesca» dal consigliere Matteo Cavatton. «Si è trattato di uno sgombero per inagibilità dell'edificio, non credo in Italia si siano verificati altri casi dove un sindaco, che detiene la delega alla Sicurezza, abbia dovuto agire come un agente segreto senza informare nemmeno il suo vice - sottolinea Cavatton - è ostaggio dell'estremismo, dichiara che la segretezza era un accordo con il questore. Crediamo fosse invece per evitare il parapiglia con le frange estreme di Lorenzoni».

Per FdI azioni e politiche sui grandi temi si rivelano fallimentari proprio a causa della divisione della maggioranza. «Pensiamo a quanto accade con l'assessore Gallani in tema di Ambiente. Secondo i dati Arpav la qualità dell'aria dal 2015 al 2019 mostra lo stesso trend, Padova è passata dal 5° al 1° posto rispetto al 2017 come inquinamento grazie a interventi senza capo né coda focalizzati contro le auto che, anche secondo gli esperti, incidono poco. Il sindaco ha la delega alla sicurezza e deve esercitarla, si liberi di Lorenzoni già in campagna elettorale per la Regione dove gli auguriamo di approdare: farà sicuramente meno danni come oppositore a Zaia. Tanti i segnali che la maggioranza non c'è più. Rimarranno tranquilli fino alle Regionali, poi attendiamo un cambio radicale o fine anticipato della legislatura».

L'amministrazione Giordani si muove solo su posizioni ideologiche e non governa, come affermano i consiglieri. «La nostra solidarietà va alle forze dell'ordine protagoniste di uno sgombero definito da Coalizione Civica violento, stupido e senza senso - aggiunge Enrico Turrin -. Quello che emerge invece è che il sindaco tenta di dribblare spesso il consiglio Comunale per evitare lo scontro. E' accaduto con la Zip, non ha affrontato la discussione ha mandato l'assessore Bressa al voto dell'Ente, che peraltro si è astenuto, per poter dire hanno deciso Camera di Commercio e Provincia. Stesso sistema per il documento di permuta via Anelli - Prandina che non arriva in Consiglio anche perché si deve decidere si o no al parcheggio e le posizioni sono opposte e per altre questioni. Accadrà pensiamo anche per l'adozione dei taser per la Polizia Locale, sulla quale le due componenti di maggioranza si sono già scontrate».

Luisa Morbiato

