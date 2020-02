FRATELLI CAMPIONI

LEGNARO Lo sport non forma il carattere, lo rivela recita il detto. Una definizione quanto mai aderente alle storie di Joscioal e Naichel Millas, astri nascenti della nobile arte del pugilato e rampolli di una dinastia criminale che ora li ha portati lontano dal ring. Bravi lo sono stati davvero, nonostante due caratteri spigolosi e difficili da incanalare. Restii al rispetto delle regole, al cospetto di un allenatore del calibro di Gino Freo anche lo spirito ribelle dei fratelli Millas aveva cominciato a smussarsi, almeno sul ring. Ora sono in carcere: quel sangue freddo e la spregiudicatezza che, seppur con inclinazioni diverse, li aveva fatti salire ai vertici del pugilato giovanile nazionale, li ha anche guidati nel commettere una lunga serie di furti e rapine.

Erano loro, a soli 21 e 19 anni, le insostituibili braccia armate dell'organizzazione messa in piedi dai genitori Manolito e Federica Hodorovich. Quindici i capi d'imputazione contestati a ciascuno dei ragazzi. Senza contarne i precedenti, capaci di riempire un'intera pagina e costellare due curricula criminali d'alto bordo.

Nati e cresciuti nel Piovese, hanno sempre respirato l'aria delle usanze che le loro famiglie tramandano da generazioni. Vere e proprie dinastie, radicate da decenni sul territorio eppure chiuse in una realtà parallela. Lo sfarzo che scivola nel kitsch, le feste con regali da migliaia di euro organizzate dentro una casa popolare, foto sui social con pistole e atteggiamento da gangster imberbi, il senso di superiorità imposto con la violenza.

Questo è stato il mondo dei giovanissimi Millas. E poi c'è stato lo sport. Hanno abbracciato quello che per la cultura nomade è il principe delle attività, l'unico che ha portato alla ribalta Rom e Sinti: il pugilato. Joscioal e Naichel sono arrivati alla Boxe Piovese nel 2013 dimostrando un'attitudine non comune. Neanche due anni e i risultati si sono cominciati a vedere sul serio.

Joscioal ha partecipato ai campionati italiani juniores realizzando il miglior piazzamento nel 2015 con un bronzo, mentre il fratellino veniva selezionato per la prima volta per partecipare a un raduno della Nazionale. Tre anni dopo è salito sul tetto d'Europa assicurandosi la partecipazione alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires, unico italiano in gara.

Da allora la presenza dei Millas sul ring si è fatta più incostante, i risultati si sono diradati. Proprio in quel periodo cominciava la striscia di furti e rapine della banda di cui i ragazzi sono diventati perno presente in quasi tutti i reati, in cui non disdegnavano l'uso della violenza come li ha descritti giudice.

Tanto impegnati nel delinquere da dedicarvi tutte le loro energie: non hanno mai lavorato e da quando il padre è finito ai domiciliari sono diventati gli uomini di casa. Joscioal la mente organizzatrice, l'autore dei sopralluoghi, il ventenne che al Rolex Submarine da 9.600 euro voleva assolutamente sostituire un Daytona.

E Naichel il freddo impulsivo, che rimproverava il fratello maggiore per non aver avuto il fegato di rubare l'auto a una donna sola con i bambini a bordo. Chiedevano alla madre un panino quando dimenticavano a casa qualche attrezzo da scasso e lei prontamente li raggiungeva per portarglielo. Massacravano a mani nude le vittime, nella peggiore delle applicazioni di quella nobile arte che poteva essere il loro futuro e invece ora resterà solo nel loro passato.

Serena De Salvador

