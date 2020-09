Il diario dei mesi di lockdown diventa un dono per il presidente Mattarella. Al Capo dello Stato, la scuola primaria Guido Negri regalerà infatti un quaderno che raccoglie disegni e filastrocche dedicati al coronavirus. Per gli alunni delle due seconde elementari, ora promossi in terza, è stato un modo creativo per esorcizzare questo nemico invisibile e silenzioso. Tutto è partito da un'intuizione della maestra di italiano Anna Da Rù, a cui è capitata tra le mani la filastrocca Il Coronavirus dello scrittore Nicola Cinquetti, che paragona il virus a un drago augurandogli un accidente. Quella poteva essere la soluzione: parlare del virus con leggerezza e ironia, trasformandolo nel cattivo delle fiabe. Ed è proprio così che i bambini lo hanno rappresentato: un mostro a cui scagliare una maledizione riscrivendo l'ultima strofa della filastrocca. A fine maggio il materiale raccolto si era trasformato in un bellissimo video dal titolo Parole per vincere. Adesso invece è diventato un diario (realizzato riciclando un vecchio calendario) su cui leggere gli stati d'animo dei bambini durante l'emergenza. Nell'ultima pagina, l'omaggio al presidente, a mo' di fumetto. Anche la scatola di cartone, decorata con disegni, foglie secche e pastelli, è frutto della creatività dei bambini. A Vo', così come nell'intero istituto comprensivo di Lozzo Atestino, gli stimoli non mancano. E le innovazioni neppure. Ieri mattina, nello spazio riservato agorà hanno fatto la loro comparsa il robot umanoide Nao, gioiellino della tecnologia, e la seduta Cedro di ArredaLAB. L'azienda di Gorizia già fornitrice del Miur, ha brevettato un'innovativa sedia con rotelle, braccioli e ribaltina: quando ci si siede le ruote vengono bloccate all'istante, evitando l'effetto autoscontro.

