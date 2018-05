Fra un mese l'aggiudicazione: 432 milioni in 11 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il bando per la gestione unica del trasporto pubblico in tutta la provincia prevede un monte di 432 milioni di euro in 11 anni al vincitore. Ma le condizioni sono stringenti: non dovrà aumentare il biglietto per almeno 24 mesi dall'attivazione del servizio, dovrà acquistare 255 autobus nuovi perché non dovranno avere più di 15 anni, e infine dovrà mantenere invariati i dipendenti. La novità per gli utenti è che si potrà andare con un solo biglietto da 1,50 euro fino ai Colli, a Vigonza o ad Agripolis, salendo su qualsiasi autobus,...